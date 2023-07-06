Adana'da iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

- İki farklı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara sokakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü hemen araçtan inip yaralının yardımına koştu.

Diğer kaza ise Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde meydana geldi. Ara sokakta geri geri gelen minibüs motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düşerek yaralandı. İki olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazada güvenlik kamerasına yansıdı.