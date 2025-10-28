Otomobille Motosiklete Çarpan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne ve bir araç şoförünün yaralanmasına neden olan sanık, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İzzet Sefa R. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın arkadaşına ait otomobille kaza yaptığını belirtti.

İzzet Sefa R'nin takip mesafesine uymaması ve trafik ışıklarına yaklaşırken yavaşlamaması nedeniyle Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) kullandığı motosiklete, ardından da Yakup C. (33) idaresindeki otomobile çarptığını dile getiren savcı, sanığın alkollü olduğuna dair tespit olmadığını anlattı.

Savcı, arkadaşının aracını izinsiz alan sanığın, "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan, 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

İzzet Sefa R. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırılan, "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan ise beraatine karar verilen sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan 2024'te İzzet Sefa R, kullandığı otomobille önce Seleş idaresindeki motosiklete, ardından Yakup C'nin aracına çarpmıştı. Seleş'in hayatını kaybettiği, Yakup C'nin ise yaralandığı kazanın ardından tutuklanan İzzet Sefa R, 6 Mayıs'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.