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Otomobille motosiklet çarpıştı; komiser yardımcısı ağır yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı; komiser yardımcısı ağır yaralandı
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü komiser yardımcısı Burak U., ağır yaralandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü komiser yardımcısı Burak U., ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Musa C.'nin (57) kullandığı 55 ACK 977 plakalı otomobil ile Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Burak U.'nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan komiser yardımcısı, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil Güvenlik Olaylar Güncel Atakum

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