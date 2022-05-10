Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniharmandalı Mahallesi Çavuşoğlu Kavşağı'nda A.Ş'nin (58) kullandığı 45 AFC 602 plakalı otomobil ile H.K. (19) idaresindeki 37 AR 979 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki A.B. (52) ile motosikletteki F.K. (19) ve sürücü H.K. yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title