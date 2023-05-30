Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Lebe (27) hayatını kaybederken, ters dönen kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahalle bekçisi olarak görev yapan Mustafa Lebe yönetimindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Uçar'ın (45) kullandığı 27 RB 247 plakalı asfalt döküm kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil takla atarken, kamyon ise ters döndü.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Lebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon şoförü Bekir Uçar ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.