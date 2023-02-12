OTOMOBİLLE CİP ÇARPIŞTI: 4 YARALI
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ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Konya- Isparta yolunun Gelendost'a bağlı Dörtyol mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 ARZ 859 plakalı otomobille gurbetçi Cemil Yılmaz'ın kullandığı CR-135-JV Fransa plakalı cip çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne oradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel