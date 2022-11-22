Otomobille çarptığı sevgilisini 80 metre sürükleyen Oğuz'a müebbet hapis Güncel Haberler MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptıktan sonra otomobilin altında 80 metre sürükleyerek ölümüne neden olan Özcan Oğuz (34), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptıktan sonra otomobilin altında 80 metre sürükleyerek ölümüne neden olan Özcan Oğuz (34), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Kasım 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Fethiye-Antalya karayolu kenarındaki tali yolda meydana geldi. Özcan Oğuz, iddiaya göre, yol kenarında yürüyen Sahra Gizem Aksu'ya otomobille çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemede Aksu'nun, otomobilin altında 80 metre sürüklendiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Aksu'ya otomobille çarpan kişinin, birlikte yaşadığı Özcan Oğuz olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, tutuklandı. Oğuz hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. AKSU'NUN AVUKATLARI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özcan Oğuz'un yanı sıra Sahra Gizem Aksu'nun kızı Melis Karakurt, annesi Hatun Karakurt, taraf avukatları ile Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Son sözü sorulan Özcan Oğuz, "Takdir mahkemenizindir. Söyleyeceğim bir şey yok" dedi. Sahra Gizem Aksu'nun aile avukatları Okşan Palabıyıkoğlu ve Hayal Özenç; sanık Oğuz'un Sahra'yı planlayarak ve canavarca bir hisle öldürdüğünü, çarptıktan sonra aracıyla 120 metre sürüklediğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. 5 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, tutuklu sanık Özcan Oğuz'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Anne Hatun Karakurt, "Verilen karar yüreğimizi soğutmadı. Avukatlarımız mücadelesini sürdürecek. Çocuklar ve kadınlar ölmesin" dedi. Aksu ailesinin avukatı Okşan Palabıyıkoğlu da kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fethiye Güncel Haberler

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