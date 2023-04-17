OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BOLU'da, otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bayram Aslandoğdu (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, diğer sürücü ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Kuruçay mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Efe Çelik (22) idaresindeki 14 EF 326 plakalı otomobille aynı yöne giden Bayram Aslandoğdu (65)'nun kullandığı 14 LA 281 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Bayram Aslandoğdu'nun kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada 2 otomobilin sürücüsü de yaralanırken, Bayram Aslandoğdu araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan Bayram Aslandoğdu, itfaiyenin 15 dakikalık çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Bayram Aslandoğdu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)