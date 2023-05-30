Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 2 yaralı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

- Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Nuryurt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki 38 AG 767 plakalı araç, Y.K. idaresindeki 40 DP 725 plakalı otomobile çarpıştıktan sonra yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü E.E. ile otomobilde bulunan yolcu K.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Kocasinan Kayseri Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title