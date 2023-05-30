- Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Nuryurt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki 38 AG 767 plakalı araç, Y.K. idaresindeki 40 DP 725 plakalı otomobile çarpıştıktan sonra yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü E.E. ile otomobilde bulunan yolcu K.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.