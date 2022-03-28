OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 8'İ ÖĞRENCİ, 12 YARALI -EK - Haberler

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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 8'İ ÖĞRENCİ, 12 YARALI -EK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da kavşakta otomobille çarpışan öğrenci servisi minibüsü, savrulduğu kaldırıma devrildi.

SAMSUN'da kavşakta otomobille çarpışan öğrenci servisi minibüsü, savrulduğu kaldırıma devrildi. Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza saat 08.50'de Atakum ilçesi Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Kentte özel bir okula ait öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün simi henüz bilinmeyen 55 C 0564 yönetimindeki plakalı servis minibüsü, kavşakta 55 AIF 59 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs çıktığı kaldırımda devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri çıkardı. Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentte kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 8'İ ÖĞRENCİ, 12 YARALI -EK

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 8'İ ÖĞRENCİ, 12 YARALI -EK

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 8'İ ÖĞRENCİ, 12 YARALI -EK

Demirören Haber Ajansı / Güncel

23 Nisan, Kaza, Güncel, Haberler

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