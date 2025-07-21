Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

1) OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Sokak'ta meydana geldi. E.D. (49) idaresindeki 06 DEH 037 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada Gazipaşa istikametinden gelen kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 ASK 780 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.