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Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza kamerada

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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı an be an kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı an be an kameraya yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Sülün Caddesi üzerinde meydana geldi. Çetin Emeç Bulvarı'ndan Sülün Caddesi'ne geçiş yapan Muhammet Mustafa A. idaresindeki 59 AAZ 690 plakalı motosiklet ile karşı yönde dönüş yapan Osman Ö. idaresindeki 59 ZN 954 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Devlet Hastanesi Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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