Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı an be an kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.