Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ergene, Çerkezköy ilçeleri yolu Velimeşe ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan A., 59 ACK 188 plakalı motosikleti ile ışıklı kavşaktan döndüğü sırada Çerkezköy istikametinden gelmekte olan Taylan Ş. yönetimindeki 59 ADG 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ramazan A., yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Taylan Ş. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title