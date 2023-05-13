OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, 3 YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Günay yaşamını yitirdi, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Ereğli İlçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Günay yönetimindeki 42 ERY 56 plakalı motosiklet, Erdem Aslan'ın kullandığı 06 BBM 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Günay ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muammer Han, Sevilay Han ve Sebile Han yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emre Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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