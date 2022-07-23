Son dakika haber | OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI ÖLDÜ Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette sürücü Yiğitcan Koç (24) ve arkadaşı Hasan Gümüş (27) hayatını kaybetti. ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette sürücü Yiğitcan Koç (24) ve arkadaşı Hasan Gümüş (27) hayatını kaybetti. Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında M.G.'nin (36) kullandığı 07 YSK 17 plakalı otomobille Yiğitcan Koç idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Koç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletteki Hasan Gümüş ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yiğitcan Koç'un Belek'te 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı ve mesai bitiminde evine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.G. ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Motosiklet Gümüş Güncel Haberler Son Dakika

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