Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Güncel Haberler

AMASYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Hombaç (22), ağır yaralandı. Kaza, Macit Zeren Caddesi'nde meydana geldi. C.B.T., yönetimindeki 06 ZUV 22 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada Süleyman Hombaç yönetimindeki 60 ACJ 096 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hombaç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye aldı. Hombaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AMASYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Hombaç (22), ağır yaralandı.

Kaza, Macit Zeren Caddesi'nde meydana geldi. C.B.T., yönetimindeki 06 ZUV 22 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada Süleyman Hombaç yönetimindeki 60 ACJ 096 plakalı motosikletle çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Hombaç savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hombaç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye aldı. Hombaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title