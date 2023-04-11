OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi eski terminal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Resulcan Muhammet Akbaba(21) idaresindeki 14 ABB 543 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden ve sağından sollamaya çalıştığı Beste Erbudak(31) yönetimindeki 67 LH 267 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazayı görenler, yerde sürüklenen ve yaralanan motosikletli için 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Sağlık görevlisi, yaralıya müdahale ettiği sırada yanına gelen köpekten korkarak çığlık attı. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)