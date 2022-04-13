Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde Huri B. yönetimindeki 55 AN 808 plakalı otomobille Mehmet Korkut A. (20) yönetimindeki 01 AET 937 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Korkut A. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.