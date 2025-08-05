Sapanca'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönünde ilerleyen Taha Muhammet A. (25) yönetimindeki 34 NDB 896 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen yabancı uyruklu K.S.B.D. (36) yönetimindeki 34 HED 681 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Taha Muhammet A., çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taha Muhammet A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin cadde üzerinde aniden manevra yapan otomobile çarpması ve daha sonra havalanarak metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.