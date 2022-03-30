Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin T. idaresindeki 01 KS 707 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 02 LE 070 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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