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Otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı. İşçiler sağ salim çıktı.

Otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzeri Tenis Kafe mevkiinde meydana geldi. Aydın Sokak'ta seyreden Tuğba D. idaresindeki 78 DB 368 plakalı otomobil ile Taşkent Caddesi istikametinden Muhittin Mahallesi istikametine seyreden Necip B. idaresindeki 59 J 1125 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

İşçiler sağ salim çıktı

Devrilen minibüsteki işçiler çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan sağ salim çıktı. Minibüste yaralanan yolcu Şener Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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