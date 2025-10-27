Adana'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

ADANA'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Nurcan Dağ yönetimindeki 01 BDS 907 plakalı dört tekerli elektrikli bisiklet ile Furkan Saygın'ın kullandığı 01 TS 407 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki Nurcan Dağ, Mukaddes Noyan ve Dilan Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Noyan ile Öztürk'yün hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,