Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı duyan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizleri geçirerek feryatlar etti.

Otomobille beton bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

Kaza yapan sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı duyan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizleri geçirerek feryatlar etti.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Akyazı karayolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AG 039 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kaza yaptığını öğrenen yakınları ise olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ettiği esnada, yaralının yakınları olay yerinde feryatlar ederek, sinir krizleri geçirdi. Kaza anını görüntüleyen gazeteciye ise yaralının yakınları tepki gösterdi. Ambulansa bindirilen sürücü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.