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Otomobiliyle uyuşturucu satarken yakalandı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobili ile ilçede uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otomobiliyle uyuşturucu satarken yakalandı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobili ile ilçede uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüpheli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ardından şüpheli İ.E., otomobilin de uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Otomobilin de satışa hazırlanmış esrar maddesi ele geçirilen uyuşturucu taciri polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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