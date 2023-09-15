Otomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan ateş açıldı, sırtından vuruldu

Adana'da bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobilden tabancayla ateş açılması sonucunda sırtından yaralandı. Olayın gerçekleştiği bölgede polis kamera çalışması yaparken çok sayıda boş kovan da delil olarak incelendi.