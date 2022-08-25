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KAYAN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU, O ANLAR KAMERADA

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, karayolunda bir anda kayan TIR'ın üzerine geldiğini fark eden otomobil sürücüsü, son anda geri manevra yaparak altında kalmaktan kurtuldu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, karayolunda bir anda kayan TIR'ın üzerine geldiğini fark eden otomobil sürücüsü, son anda geri manevra yaparak altında kalmaktan kurtuldu. TIR'ın kayarken otomobilin geri manevrası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesi'nde yaşandı. Ramazan Akdeniz, yönetimindeki 34 ZG 5214 plakalı TIR'la Antalya istikametine giderken, yolun yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, makaslayarak karayolunda kaymaya başladı. Bu sırada tali yoldan ana yola çıkmayı bekleyen otomobil sürücüsü Nuri Sevim, kayan TIR'ın üzerine doğru geldiğini görünce geri manevra yaparak son anda altında kalmaktan kurtuldu. Kayan TIR ise bir süre sonra durdu. Çevredekiler ise büyük panik yaşadı. O anlar bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. TIR çekiciyle yol kenarına çekilirken, hafif yaralanan TIR sürücüsü Akdeniz, acil sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Akdeniz Denizli Güncel Haberler

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