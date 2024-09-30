Otomobiliyle Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

KAYSERİ'de akaryakıt istasyonu içinde, otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı. Drift anları akaryakıt istasyonunun kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda, bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini belirledi. Ekipler sürücüye toplam 32 bin 233 TL para cezası uygulayarak, sürücü belgesine el koydu.