Isparta'da cadde üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 28 bin 500 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

Otomobiliyle drift atan sürücüye 28 bin 500 TL ceza

ISPARTA - Isparta'da cadde üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 28 bin 500 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

Isparta Gülistan Mahallesi Gölcük Caddesi üzerinde düğün konvoyu geçişi sırasında 32 ACL 120 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Drift attığı tespit edilen sürücü trafik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve driftten 28 bin 500 TL para cezası uygulandı. Araç otoparka çekilerek trafikten men edildi.