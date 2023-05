OTOMOBİLİYLE DİREĞE ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ali Akdere (21) kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çaptı.

Akdere'nin hayatını kaybettiği kaza, an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada Ali Akdere (21) kullandığı 07 YSG 42 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan araçta Akdere, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)