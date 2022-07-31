OTOMOBİLİYLE DERE YATAĞINA DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI Antalya'nın Kumluca ilçesinde dere yatağına düşen sürücü Özkan Ö., yaralı kurtarıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde dere yatağına düşen sürücü Özkan Ö., yaralı kurtarıldı. Olay dün saat 23.30'da Kumluca'da meydana geldi. 07 TM 574 plakalı otomobiliyle Ahmet Aliağa Bulvarı üzerinden gelip Sanayi Kavşağında Koca Kesik istikametine dönmeye çalışan sürücü Özkan Ö. direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil, Gavur Deresine düştü. Sürücünün otomobiliyle birlikte dere yatağına düştüğünü görenler 112 acil kurtarma hattını aradı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekibi, otomobiliyle dere yatağına düşen sürücü Özkan Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı. Özkan Ö., ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Antalya Kumluca Güncel Haberler

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