OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN EBRU, HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN EBRU, HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ebru Altın (26), yaşamını yitirdi.

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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ebru Altın (26), yaşamını yitirdi. Altın'ın yeni nişanlandığı belirtildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Emet ilçesi Kızıldere mevkisinde meydana geldi. Ebru Altın yönetimindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Altın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YENİ NİŞANLANMIŞ

Sarıayak köyünde oturan ve yeni nişanlandığı öğrenilen Altın'ın Emet'te çalıştığı markete gitmek için otomobiliyle yola çıktığı, düğün işlemleri için izin aldığından, bugün de son iş günü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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