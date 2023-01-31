Otomobilinin lastiklerinin çalındığını ilerleyemeyince fark etti

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin lastiğini çaldı. Araca binip çalıştıran ve otomobil ilerlemeyince lastiklerinin çalındığını fark eden Hasan Zengin (40), "Görünce şoke oldum. 1-2 dakika kendime gelemedim" dedi.

Hasan Zengin, "Sabah hava karanlıktı, biraz da uykusuzdum. Aracıma bindim. Arabamı çalıştırdım, çalıştı. Sonra geri vitese taktım, baktım geri gelmiyor. İleriye de aldım, ilerlemiyordu. O esnada indim. Tekerlerin çalındığı hiç aklıma gelmiyor. Otomobilden indim kaputa baktım. Sorun yok. Tekrar araca bindim yine çalıştırdım ve çalıştı, fakat ilerletemedim. Tekrar inip baktığım da şok oldum. Sol ve sağ teker gitmiş, aracımı kaldırım taşının üstüne koyup gitmişler. 1-2 dakika kendime gelemedim. Arabamın jantları orijinal, lastiklerimi de yeni almıştım. Masrafım 15 bin liranın üstünde. İnşallah hırsızlar bulunur" ifadelerini kullandı.