Otomobilini, tavanını kestirerek enkazdan çıkarttırmış Güncel Haberler HATAY'daki evi depremde çöken Ahmet Uğural (54), enkazda kalan otomobilini, tavanını Ukraynalı arama- kurtarma ekibine kestirerek kurtarabildi. HATAY'daki evi depremde çöken Ahmet Uğural (54), enkazda kalan otomobilini, tavanını Ukraynalı arama- kurtarma ekibine kestirerek kurtarabildi. Aracını çalıştırıp, üzeri açık halde eşyalarını taşıyan Uğural, Antakya'daki hasar tespit merkezine gitti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yakalanan Ahmet Uğural'ın 4 katlı evinde kısmi çöküntüler oluştu. Ailesiyle dışarı çıkan Uğural'ın 31 DN 893 plakalı otomobili, çatıdan düşen beton parçalarının altında kaldı. Bölgede arama- kurtarma çalışması yapan Ukraynalı ekipten yardım isteyen Uğural, aracını, tavanını kestirerek enkazdan çıkarttırdı. Uğural, oğluyla birlikte otomobiliyle hasar tespit kaydı için kent merkezindeki çadıra gitti. Depremde ablasının hayatını kaybettiğini, kendisinin ve akrabalarının evlerinin yıkıldığını anlatan Ahmet Uğural, "Sabah uyandığımızda ev darmadağınık olmuştu. Duvarlar birbirine çöktü. Çıkarken 'Oğlum arabanın anahtarını al' dedim, bir baktım araba pert olmuş. 4'üncü kattan, damın duvarı üzerine devrilmiş. 2 gün sonra arabayı çıkardım oradan. Ukraynalı kurtarıcılar vardı. Onlara söyledim, direkleri kestirdim. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Evdeki ufak tefek eşyalarımı taşıdım" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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