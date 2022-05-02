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Otomobilini sulama göletine sürdü

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Otomobilini sulama göletine sürdü

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürerek intihar etti.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürerek intihar etti. Mecit'in cesedi dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karadere sulama göletinde meydana geldi. Kendisinden bir süre haber alınamayan Hasan Mecit iddiaya göre, yakınlarını cep telefonu ile arayarak sulama göletinde olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının ihbarıyla gölete giden ekipler, çevredekilerin bir kişinin otomobilini suya sürdüğünü söylemesiyle Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarından yardım istedi. İhbarla gölete giden dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada Mecit'in cansız bedeni aracın içinde bulunarak, sudan çıkarıldı. Serbest muhasebeci olarak çalışan Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mecit'in neden intihar ettiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Hekimhan, İntihar, Güncel, Haberler

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