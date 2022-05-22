OTOMOBİLİNİ SATMAK İÇİN EKSPERTİZE GÖTÜRDÜ ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Haberler

ARNAVUTKÖY'de 7 ay önce aldığı otomobilini satmak isteyen kişi, alıcının talebi üzerine otomobili ekspertiz firmasına götürünce, şase numaralarının değiştirildiği ve çalıntı olduğu ortaya çıktı.

İsmini vermek istemeyen otomobil sahibi, 7 ay önce Konya'dan satın aldığı 2017 model otomobili, satmaya karar verdi. Alıcı, otomobili ekspertiz firmasına götürdü. Önceki ekspertiz incelemesinde ufak tefek boya ve değişen parça olduğu yönünde ekspertiz raporu bulunan otomobilin, çalıntı olduğu ve şase numaralarının değiştirildiği belirlendi. Otomobilin üzerindeki 3 şase numarası da farklı araçlara ait çıktı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri yeni raporda çalıntı olduğu anlaşılan otomobili, yediemin otoparkına götürdü.

Ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, "Bizden kapsamlı bir ekspertiz istediler. Aracı detaylı şekilde incelediğimizde, 2 ayrı şasi numarasını fark ettik. Birinde aracın hasar kaydı olmadığını, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik. Sonuç olarak aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor. Elinde rapor olduğunu söylüyor ki, biz de baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var, onu da kandırmışlar belli ki" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel