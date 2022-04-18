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Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran şahıs, üzerine uçan çatı parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran şahıs, üzerine uçan çatı parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P. apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatının düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Zelve Sokak'ta da fırtınada bir çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri hızar ile otomobilin üzerine düşen ağacı keserek kaldırdı.

(Eren Kan - Ali Göç - Mükremin Kaya/İHA)

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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