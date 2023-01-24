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Otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

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Otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde reklam şirketi işleten Semih Dizidar (45), otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde reklam şirketi işleten Semih Dizidar (45), otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Gürselpaşa Mahallesi'nde oturan Semih Dizidar, sabah saatlerinde evinin önünde, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Dizidar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Dizidar, taburcu edildi.Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Güncel Haberler

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