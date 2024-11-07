Üye Girişi
Haberler

Otomobiline Bağladığı Köpeği Koşturan Sürücüye 7 Bin 400 TL Ceza

Otomobiline Bağladığı Köpeği Koşturan Sürücüye 7 Bin 400 TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye polis tarafından Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 7 bin 400 TL ceza uygulandı.

KAYSERİ'de, otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye, polis tarafından 7 bin 400 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Bir aracın, bir köpeği seyir halinde aracının yanında koşturması' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

Salim Güran'ın yalanı saniyesinde ortaya çıktı: Asıl silmen gerekeni silmemişsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lankshear kimdir? Tottenham 9 numara Will Lankshear kaç yaşında? Galatasaray Tottenham maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Tottenham maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mourinho neden yok, cezalı mı? Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir? Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu? Perşembe hangi diziler var? 7 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak? Dursunbey yangın SON DURUM ne? Balıkesir yangın söndü mü? İUP maaşları ne kadar 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.