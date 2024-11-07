Otomobiline Bağladığı Köpeği Koşturan Sürücüye 7 Bin 400 TL Ceza

KAYSERİ'de, otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye, polis tarafından 7 bin 400 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Bir aracın, bir köpeği seyir halinde aracının yanında koşturması' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,