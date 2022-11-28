Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilde 513 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü C.Y. tutuklandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilde 513 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü C.Y. tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrol noktasında İzmir plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada poşette 513 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü C.Y., polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel