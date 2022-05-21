Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilinde 103 gram metamfetamin ve Hint keneviriyle yakalanan T.T. gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilinde 103 gram metamfetamin ve Hint keneviriyle yakalanan T.T. gözaltına alındı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla T.T.'nin İstanbul'dan Dalaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin kullandığı otomobil, öğle saatlerinde Dalaman girişinde durduruldu. Araçtaki aramada 103 gram metamfetamin ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel