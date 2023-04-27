Otomobilinde tarihi obje ile yakalanınca evine baskın yapıldı; 460 adet tarihi eser ele geçirildi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde tarihi obje ele geçirilmesi üzerine, savcılık izniyle sürücünün evine de baskın yapıldı. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 460 adet obje ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, savcılık izniyle şüphelinin evine de operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 345 adet sikke ile 115 adet haç, yüzük, mühür, küpe ve süs eşyası gibi objeler olmak üzere toplam 460 adet tarihi obje ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin evinde bulunan 2 adet dedektör ve 2 adet kazmaya da el konuldu.