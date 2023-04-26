Üye Girişi
Haberi Paylaş
Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir öldü

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir öldü

Güncel Haberler

GAZİANTEP'te, alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir Celal Türkmen (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir Celal Türkmen (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JY 4556 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Celal Türkmen'e, 2 kişi tabancayla ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Türkmen'i olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin Mehmet E. ve Mustafa E., olduğunu belirledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Türkmen'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Mimar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title