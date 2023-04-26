Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir öldü

GAZİANTEP'te, alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir Celal Türkmen (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JY 4556 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Celal Türkmen'e, 2 kişi tabancayla ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Türkmen'i olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin Mehmet E. ve Mustafa E., olduğunu belirledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Türkmen'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.