Otomobilinde sahte parayla yakalandı
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin otomobilinde yaptığı aramada 5 bin 410 lira sahte parayla yakalanan H.B., gözaltına alındı.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin otomobilinde yaptığı aramada 5 bin 410 lira sahte parayla yakalanan H.B., gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.B. isimli kişide sahte para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin aracını durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 53 adet 100 TL'lik, 2 adet 50 TL'lk, 1 adet de 10 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. H.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel