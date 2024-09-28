Otomobilinde 12 Sikke Ele Geçirilen Şüpheliye Adli İşlem
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından otomobilinde 12 sikke bulunan S.Ş'ye adli işlem uygulandı. Şüpheli hareketler sergileyen S.Ş'nin aracında ayrıca dedektör de ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilinde 12 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylabağı beldesindeki otomobilde bulunan S.Ş'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.
Araçta yapılan aramada 12 sikke ve dedektör ele geçirildi.
Ekipler, S.Ş'ye adli işlem uyguladı.