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Otomobilin yolcu koltuğunun arkasındaki zuladan 502 gram metamfetamin çıktı

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Hatay'da durdurulan bir otomobilin ön yolcu koltuğunun arkasında yapılan aramada 502 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

- Otomobilin yolcu koltuğunun arkasındaki zuladan 502 gram metamfetamin çıktı

HATAY - Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin ön yolcu koltuğunun arkasına özel yapılan zula içerisinde 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesindeki otobanda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunun arkasındaki zula bölümünde 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.B.A gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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