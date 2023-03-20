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OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Şentürk (41), otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Şentürk (41), otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Kurt (30) yönetimindeki 26 AEH 115 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ebru Şentürk'e çarptı. Şentürk yaralandı. Çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şentürk'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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