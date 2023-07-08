Otomobilin yayaya çarptığı feci kaza kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen yayaya, otomobil çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken sürücünün olay yerinde yaşanan tartışma sonrasında kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GZR 757 plakalı otomobil, caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen İ.G isimli vatandaş çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İ.G. yola savrularak yaralandı. Kaza sebebiyle yaralının arkadaşları ve sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı anbean iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya geçişi olmayan yerden İ.G.'nin geçmeye çalışırken feci şekilde kazanın yaşandığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.