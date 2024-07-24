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Otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaşamını yitiren çocukların anneleri adalet istedi

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Mardin'de otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu hayatını kaybeden çocukların anneleri, sürücünün en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Sürücünün sosyal medyada hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hıza çıktığı görüntüleri ortaya çıktı.

MARDİN'de otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaşamını yitiren İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'nın (11) anneleri Esra Bumanhan (37) ve Büşra Duva (35), DHA'ya konuştu. Hız yaptığı videoları sosyal medyada paylaşan ve bir videosunda da 180 kilometre hıza çıktığı görülen sürücünün en ağır cezayı almasını isteyen Esra Bumanhan, "Karşıya geçerken, fenomenlik uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı" dedi. Büşra Duva ise "Adaletimize güveniyoruz. İnşallah o oradan çıkmayacak" diye konuştu.

Kaza, 14 Temmuz akşamı Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan İbrahim Halil Bumanhan aynı gün, Orhan Kemal Duva da bir gün sonra hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bumanhan ve Duva'nın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.

180 KİLOMETRE HIZLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'cani, katil' gibi kelimeler yazdığı görüldü.

'FENOMENLİK UĞRUNA İKİ CANA KIYDI'

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan'ın annesi Esra Bumanhan, sürücünün sosyal medyada beğeni almak uğruna iki cana kıydığını belirterek, "Olay günü arkadaşları ile gezmeye gitmişlerdi. Karşıya geçerken, fenomenlik uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı. İstediğimiz tek şey adalet. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. İçimizi bir nebze soğutacak tek şey onun iyi bir ceza almasıdır. Türk adaletine güveniyorum. Çocuklarımız gitti. Evladımız, suçsuz sebepsiz bir serseriye kurban gittiler. Bu gibi kazaların tekrarlanmaması için mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum. Bizim yüreğimiz yandı, başkasının yüreği yanmasın diye bu tür insanlara haddinin bildirilmesini istiyorum" dedi.

'İÇİMİZİ SOĞUTACAK TEK ŞEY, ONUN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASIDIR'

Orhan Kemal'in annesi Büşra Duva da sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Sırf fenomenlik uğruna makas atarak, trafik kurallarını ihlal ederek 2 çocuğun canına kıyıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyoruz. Bizim içimizi soğutacak tek şey onun en ağır şekilde ceza almasıdır. Fenomenlik uğruna sürekli makas atarak başka canlar ölmesin, başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasın istemiyoruz. Adaletimize güveniyoruz. İnşallah o oradan çıkmayacak. Adalet Bakanlığı'na çağrımız; onun oradan hiçbir şekilde çıkmaması, en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Herkesin sesimizi duymasını istiyoruz. Canımız o kadar çok yandı ki, diyecek söz bulamıyoruz artık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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