OTOMOBİLİN TRAFİK POLİSİNE ÇARPMA ANI KAMERADA Güncel Haberler ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik kontrolünü sağlayan trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı. ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik kontrolünü sağlayan trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı. Şüpheli sürücünün gözaltına alındığı kaza anı, mobese kamerasına yansıdı. Kaza dün akşam saatlerinde, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuzhan K. idaresindeki 34 RR 3594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşakta görev alan trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru, ihbarla çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, trafik polisinin yaralandığı kaza anı da mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik polisinin araç trafik akışını sağlamak için yer değiştirdiği sırada, kavşaktan hareket eden otomobilin çarpmasıyla yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aydoğan Çorum Güncel Haberler

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