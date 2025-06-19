Otomobilin Torpidosuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde, bir otomobilin gösterge paneline giren yavru kedi, oto elektrik ustalarının özverili çalışmalarıyla zarar görmeden kurtarıldı. Araç sahibi, kedinin sesi üzerine sanayi sitesine başvurdu. Eco kedi, kurtarma anında çevredekilerin ilgiyle takip ettiği sahneler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Otomobilin torpidosuna sıkışan yavru kedi, ustaların seferberliğiyle kurtarıldı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir otomobilin gösterge paneline girerek mahsur kalan yavru kedi, oto elektrik ustalarının titiz çalışmasıyla zarar görmeden kurtarıldı.

Otomobilin camından içeri giren yavru kediden ses gelmesine rağmen hayvanı bulamayan araç sahibi Murat Kılıç, çareyi sanayi sitesine gitmekte buldu. Oto elektrikçisi Serdar Mutlu ve ekibi, sesin kaynağını tespit ettikten sonra teyp bölümünden başlayarak gösterge panelini söktü. Kısa süren çalışmanın ardından kediye ulaşıldı ve sıkıştığı yerden dikkatlice çıkarıldı.

"İlk kez torpidoya giren kedi gördüm"

Daha önce motor kısmına giren kedilerle karşılaştığını belirten oto elektrik ustası Serdar Mutlu, "Ama ilk kez torpidonun içine giren bir kedi gördüm. Neyse ki zarar görmeden kurtardık" dedi.

Araç sahibinin ve çevredeki vatandaşların kurtarma anlarını ilgiyle takip ettiği olay, cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Güncel
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